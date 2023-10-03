«Пройдём ЦСКА – выиграем». Нападающий «Локомотива» — о победе в Кубке Гагарина

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин ответил на вопрос, почему ярославский клуб уже более 20 лет без побед в чемпионате.

«Философский вопрос. У нас всё есть для этого. Возможно, были проблемы в голове. Но я думаю, что с нашим тренером Кубок Гагарина более чем реален. Все видят, что у «Локомотива» достаточно сил и ума для победы. Почему до этого не выигрывали – нет объяснения. В прошлом году наткнулись на криптонита – ЦСКА. Пройдём их – победим.

Стоит ли называть трагедию 7 сентября 2011 года как одну из причин отсутствия побед? Нет. Думаю, что уже прошло много времени, у «Локомотива» было достаточно шансов. Где-то не хватало уверенности, где-то – реализации. Но чего сейчас искать причины? Нужно выходить и выигрывать», — цитирует Берёзкина сайт КХЛ.

В текущем сезоне Берёзкин сыграл 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.