Игорь Никитин прокомментировал выход «Локомотива» на первое место в Западной конференции

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата со «Спартаком». Железнодорожники выиграли со счётом 4:2. Благодаря этому успеху ярославская команда продлила свою победную серию до четырёх встреч. Кроме того, после матча со «Спартаком» «Локомотив», набрав 20 очков, вышел на первое место в Западной конференции.

«Мы шли по восходящей. Второй период дал нам хороший импульс. Мы немного подгрузили «Спартак». В начале третьего периода схватили два необязательных удаления, но парни сражались. Хорошая игра, довольны победой.

Аверин? Он получил травму на разминке. Бут играл прошлый матч с Ивановым и Алексеевым, поэтому туда его и поставили вместо Аверина. Игра Бута? Он пришёл за пять минут до матча, играл без задания. У него было два голевых момента, Бут неплохо играет, без ошибок.

Первое место? Ни разу в таблицу не заглядывал. Меня не волнует, на каком мы сейчас месте. Интересует только лишь наша игра, как растёт молодёжь, как игроки среднего звена становятся лидерами. Мы сосредоточены на этом. Идеального ничего в игре нет. После 0:5 от «Сочи» выправили положение, правильно среагировали. Это очень важно.

Удачная игра в третьих периодах? Как кажется, мы во втором периоде «Спартак» обескровили. С «Северсталью», наоборот, наверное, мы своим вторым периодом расслабили. Голы забили, это ключевые моменты», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.