«Счастлив вернуться в команду». Зеграс прокомментировал продление контракта с «Анахаймом»

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс поделился эмоциями от долгожданного продления контракта с «Дакс» и рассказал о работе с новым главным тренером команды Грегом Кронином. Стороны заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 17,25 млн. В среднем за год Зеграс будет получать $ 5,75 млн.

«Очевидно, тяжело пропускать большую часть предсезонных сборов с командой. Каждый хоккеист знает, насколько важны тренировочные сборы. Мне повезло, что удалось позаниматься по американской программе в Мичигане как минимум неделю, так что определённо мне есть над чем работать, но я чувствую себя хорошо. Я так рад, что смог быть здесь со своими товарищами по команде, и счастлив вернуться в команду.

Что могу сказать о Кронине? Он на самом деле очень крутой. Когда его назначили главным тренером, он поехал и встретился с кучей ребят. Мне пришлось посидеть с ним пару часов и поговорить. Я чувствую, что у нас складываются довольно хорошие отношения. Здесь много хороших товарищей по команде, которые помогут мне усвоить новую систему игры», — цитирует Зеграса пресс-служба клуба.