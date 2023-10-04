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Сорокин и Шестёркин — в топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии theScore

Сорокин и Шестёркин — в топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии theScore
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Журналист Шон О'Лири в статье на сайте theScore представил топ-5 претендентов на «Везина Трофи» как лучшему голкиперу сезона-2023/2024 НХЛ.

На первом месте российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, на пятой строчке — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Кроме двух российских хоккеистов, в список вошли: Джейк Эттингер («Даллас Старз», второе место), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз», третье место), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Напомним, накануне журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN опубликовал рейтинг лучших вратарских бригад команд НХЛ. Вторую строчку в рейтинге занял вратарский тандем «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — Семён Варламов. Игорь Шестёркин с бригадой «Нью-Йорк Рейнджерс» занял лишь девятую строчку.

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