Сорокин и Шестёркин — в топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии theScore

Журналист Шон О'Лири в статье на сайте theScore представил топ-5 претендентов на «Везина Трофи» как лучшему голкиперу сезона-2023/2024 НХЛ.

На первом месте российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, на пятой строчке — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Кроме двух российских хоккеистов, в список вошли: Джейк Эттингер («Даллас Старз», второе место), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз», третье место), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Напомним, накануне журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN опубликовал рейтинг лучших вратарских бригад команд НХЛ. Вторую строчку в рейтинге занял вратарский тандем «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — Семён Варламов. Игорь Шестёркин с бригадой «Нью-Йорк Рейнджерс» занял лишь девятую строчку.