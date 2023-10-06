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Стал известен размер зарплаты главного тренера СКА Романа Ротенберга

Стал известен размер зарплаты главного тренера СКА Романа Ротенберга
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Стал известен размер заработной платы главного тренера СКА Романа Ротенберга. Как сообщает «Спорт-экспресс», специалист получает за сезон 50 млн рублей. Напомним, Ротенберг подписал с петербургским клубом новый пятилетний контракт перед началом сезона-2023/2024.

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.

В текущем сезоне-2023/2024 СКА под руководством Ротенберга одержал шесть побед в 13 матчах и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции КХЛ.

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