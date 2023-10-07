Артюхин объяснил феномен «Сочи» и «Лады» на старте сезона КХЛ

Бывший хоккеист КХЛ и НХЛ Евгений Артюхин объяснил составляющие успеха «Лады» и «Сочи» на старте сезона-2023/2024 КХЛ. Оба клуба располагаются на третьем месте в таблицах своих конференций.

«В чём феномен «Сочи» и «Лады» на старте сезона? Во-первых, 100% большая заслуга вратарской линии обеих команд. Вратари играют очень здорово и держат команду в игре. Когда чувствуешь такую уверенность, когда вратарь так мало пропускает, это даёт большую вероятность, что команда победит. У «Сочи» намного лучше стало действовать нападение, оно забивает больше голов. То же самое в Тольятти. Но основное — сильная игра вратарей. Когда они играют так здорово, победы даются легче», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.