«Миннесота» заключила новый контракт с партнёром Капризова по звену Хартманом на $ 12 млн

«Миннесота Уайлд» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 29-летним нападающим Райаном Хартманом.

Отмечается, что с американским нападающим заключено трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 12 млн. В среднем за сезон Хартман будет получать $ 4 млн. Кроме того, на сезон-2024/2025 действует полный запрет на обмен, на кампании-2025/2026 и 2026/2027 — частичный. В сезоне-2025/2026 у Хартмана будет список из 15 команд, куда его нельзя обменять, на следующий год — из 10 команд.

Контракт вступит в силу с чемпионата-2024/2025. До конца сезона-2023/2024 у форварда будет действовать трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 1,7 млн.

В минувшем сезоне Хартман выступал в звене с Кириллом Капризовым. Американец сыграл 59 матчей и набрал 37 (15+22) очков в регулярном чемпионате и 5 (2+3) баллов в пяти встречах плей-офф.