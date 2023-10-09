Лидер «Торпедо»: если «Локомотив» не хочет нападать, мы просто будем в своей зоне кататься

Лидер и нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин высказался о ходе игры с «Локомотивом».

«Локомотив» выглядит более напористым? Ну, наверное, когда впятером на синей строятся, я бы не назвал это напором. Если они не хотят на нас нападать, мы просто будем в своей зоне кататься тогда. Мы не хотим ошибаться и отдавать им шайбу, чего они ждут. Если они не хотят нас атаковать в нашей зоне, мы тогда будем владеть шайбой в своей зоне. Поэтому я не назвал бы это каким-то напором сильным", — сказал Кручинин после второго периода.

Отметим, что в первом игровом отрезке команды суммарно нанесли 18 бросков: восемь — «Локомотив», 10 — «Торпедо». Во втором периоде железнодорожники перебросали нижегородцев — 13 против всего пяти.