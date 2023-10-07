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«Динамо» Москва — «Торпедо» 1:7, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 7 октября

«Торпедо» разгромило московское «Динамо» со счётом 7:1 в матче КХЛ
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 6:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 7
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Гончарук) – 17:20 (5x5)     0:2 Ларионов (Атанасов, Фирстов) – 21:56 (5x4)     1:2 Гусев (Пыленков, Ожиганов) – 24:39 (4x5)     1:3 Атанасов (Летунов) – 24:55 (5x4)     1:4 Атанасов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 26:36 (5x4)     1:5 Летунов (Стеклов, Ян) – 31:08 (5x5)     1:6 Силаев (Ян) – 35:42 (5x5)     1:7 Ларионов (Линч) – 38:12 (5x5)    

На 18-й минуте Василий Атанасов с передачи Сергея Гончарука вывел нижегородцев вперёд. На 22-й минуте Игорь Ларионов удвоил преимущество «Торпедо». На 25-й минуте Никита Гусев в меньшинстве отыграл одну шайбу. Через 16 секунд Василий Атанасов с передачи Максима Летунова забил свой второй гол. Менее чем через две минуты нападающий оформил хет-трик. На 32-й минуте Максим Летунов забил пятый гол. На 36-й минуте Антон Силаев с передачи Денниса Яна забросил шестую шайбу. На 39-й минуте Игорь Ларионов оформил дубль.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Динамо» в Череповце встретится с «Северсталью». Оба матча состоятся 9 октября.

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