«Торпедо» разгромило московское «Динамо» со счётом 7:1 в матче КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 6:1, 0:0).

На 18-й минуте Василий Атанасов с передачи Сергея Гончарука вывел нижегородцев вперёд. На 22-й минуте Игорь Ларионов удвоил преимущество «Торпедо». На 25-й минуте Никита Гусев в меньшинстве отыграл одну шайбу. Через 16 секунд Василий Атанасов с передачи Максима Летунова забил свой второй гол. Менее чем через две минуты нападающий оформил хет-трик. На 32-й минуте Максим Летунов забил пятый гол. На 36-й минуте Антон Силаев с передачи Денниса Яна забросил шестую шайбу. На 39-й минуте Игорь Ларионов оформил дубль.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Динамо» в Череповце встретится с «Северсталью». Оба матча состоятся 9 октября.