Московское «Динамо» проявляет интерес к Дамиру Жафярову

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, московское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Ак Барса» Дамиру Жафярову.

В контракте хоккеиста есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока, однако в случае одобрения со стороны самого форварда сделка может быть осуществлена. На данный момент обмену Дамира из «Ак Барса» в столичный клуб мешает ряд других обстоятельств.

Отметим, что сегодня, 10 октября, Жафяров вновь не попал в состав «Ак Барса» на матч. Нападающий пропустит встречу с «Адмиралом». Хоккеист не выходил на лёд с 28 сентября. 5 октября его заявили на матч с «Авангардом», но 29-летний форвард так и не появился в игре.

За «Ак Барс» игрок провёл девять матчей и отметился одним голом.