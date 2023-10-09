Генменеджер «Ак Барса» о Жафярове: не хотим резких движений, но ситуация может поменяться

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал ситуацию с нападающим казанского клуба Дамиром Жафяровым.

«Дамир на равных со всеми игроками тренируется в общей группе «Ак Барса». Состав на матчи в нашем клубе определяет тренерский штаб, исходя из работы игрока и его понимания игры. Конечно, мы бы все хотели, чтобы адаптация шла быстрее, Дамир тоже переживает, но он показывает правильный настрой и добросовестно трудится. Пока мы не хотим делать резких движений, но ситуация в любой момент может поменяться довольно быстро», — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

За «Ак Барс» игрок провёл девять матчей и отметился одним голом. На игру с «Авангардом» (5:4 ОТ) он был заявлен 13-м нападающим, но ни разу не вышел на лёд.