«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив дома «Трактору»

В Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимала «Трактор». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.
На третьей минуте первого периода Никита Шашков с передач Никиты Ефремова и Алексея Яковлева открыл счёт в матче. На четвёртой минуте периода Никита Сошников с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Иван Климович с передачи Сергея Дубакина вновь вывел сибиряков вперёд.
На 13-й минуте второго периода Владимир Бутузов с передач Николая Прохоркина и Энди Андреоффа сделал счёт 3:1. Спустя пять минут Максим Шабанов с передач Егора Попова и Владимира Ткачёва сократил отставание до минимума.
В середине третьего периода Илья Морозов с передач Фёдора Гордеева и Тейлора Бека вновь довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 14-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Данила Юртайкина и Мэдисона Боуи сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Максим Шабанов с передач Владимира Ткачёва и Альберта Яруллина вновь восстановил счёт в матче.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Максима Шабанова.
- 11 октября 2023
-
18:01
-
17:35
-
17:26
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:40
-
16:32
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:53
-
11:40
-
11:10
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:05
-
08:39