«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив дома «Трактору»

В Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимала «Трактор». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

На третьей минуте первого периода Никита Шашков с передач Никиты Ефремова и Алексея Яковлева открыл счёт в матче. На четвёртой минуте периода Никита Сошников с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Иван Климович с передачи Сергея Дубакина вновь вывел сибиряков вперёд.

На 13-й минуте второго периода Владимир Бутузов с передач Николая Прохоркина и Энди Андреоффа сделал счёт 3:1. Спустя пять минут Максим Шабанов с передач Егора Попова и Владимира Ткачёва сократил отставание до минимума.

В середине третьего периода Илья Морозов с передач Фёдора Гордеева и Тейлора Бека вновь довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 14-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Данила Юртайкина и Мэдисона Боуи сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Максим Шабанов с передач Владимира Ткачёва и Альберта Яруллина вновь восстановил счёт в матче.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Максима Шабанова.