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«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив дома «Трактору»

«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив дома «Трактору»
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В Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимала «Трактор». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

На третьей минуте первого периода Никита Шашков с передач Никиты Ефремова и Алексея Яковлева открыл счёт в матче. На четвёртой минуте периода Никита Сошников с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Иван Климович с передачи Сергея Дубакина вновь вывел сибиряков вперёд.

На 13-й минуте второго периода Владимир Бутузов с передач Николая Прохоркина и Энди Андреоффа сделал счёт 3:1. Спустя пять минут Максим Шабанов с передач Егора Попова и Владимира Ткачёва сократил отставание до минимума.

В середине третьего периода Илья Морозов с передач Фёдора Гордеева и Тейлора Бека вновь довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 14-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Данила Юртайкина и Мэдисона Боуи сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Максим Шабанов с передач Владимира Ткачёва и Альберта Яруллина вновь восстановил счёт в матче.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Максима Шабанова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Шашков (Ефремов, Яковлев) – 02:04 (5x5)     1:1 Сошников (Яруллин) – 03:54 (5x5)     2:1 Климович (Дубакин) – 18:58 (5x5)     3:1 Бутузов (Прохоркин, Андреофф) – 32:19 (5x4)     3:2 Шабанов (Попов, Ткачёв) – 37:41 (5x4)     4:2 Морозов (Гордеев, Бек) – 48:19 (5x5)     4:3 Кравцов (Юртайкин, Боуи) – 53:52 (5x4)     4:4 Кравцов (Ткачёв, Яруллин) – 57:20 (5x5)     4:5 Шабанов – 65:00    
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