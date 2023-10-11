«Авангард» дома обыграл лидера Востока — «Металлург», Спунер и Ткачёв набрали по два очка

В Омске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
На пятой минуте первого периода Александр Петунин с передач Никиты Михайлиса и Люка Джонсона открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Иван Игумнов с передач Дамира Шарипзянова и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Райан Спунер с передачи Дениса Венгрыжановского вывел «ястребов» вперёд.
На второй минуте третьего периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера упрочил преимущество «Авангарда». В конце матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо». «Металлург» отправится в гости к «Сибири». Обе встречи состоятся в пятницу, 13 октября.
- 11 октября 2023
-
19:22
-
19:12
-
19:05
-
18:57
-
18:53
-
18:44
-
18:38
-
18:21
-
18:12
-
18:01
-
17:35
-
17:26
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:40
-
16:32
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20