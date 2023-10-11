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«Авангард» дома обыграл лидера Востока — «Металлург», Спунер и Ткачёв набрали по два очка

«Авангард» дома обыграл лидера Востока — «Металлург», Спунер и Ткачёв набрали по два очка
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В Омске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

На пятой минуте первого периода Александр Петунин с передач Никиты Михайлиса и Люка Джонсона открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Иван Игумнов с передач Дамира Шарипзянова и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Райан Спунер с передачи Дениса Венгрыжановского вывел «ястребов» вперёд.

На второй минуте третьего периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера упрочил преимущество «Авангарда». В конце матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Михайлис, Джонсон) – 04:26 (5x5)     1:1 Игумнов (Шарипзянов, Холодилин) – 24:15 (5x5)     2:1 Спунер (Венгрыжановский) – 31:50 (5x5)     3:1 Буше (Ткачёв, Спунер) – 41:20 (5x4)     4:1 Ткачёв – 59:25 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо». «Металлург» отправится в гости к «Сибири». Обе встречи состоятся в пятницу, 13 октября.

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