«Будто в парке культуры с девочками катаются». Плющев оценил игру ЦСКА в текущем сезоне

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру ЦСКА с момента старта нового сезона и отметил прогресс «Спартака».

«Результат неожиданный, предсезонные игры не предвещали того, что у ЦСКА возникнут серьёзные проблемы по ходу регулярного чемпионата. Непонятно, по каким причинам они возникают. То армейцы выдают феерическую серию с очень результативным счётом, то проскакивает какая-то инфантильная игра, будто в парке культуры с девочками катаются. На сегодняшний день в лиге много неожиданных и непонятных результатов, порой не поддающихся логике. Только, наверное, главный арбитр КХЛ (Алексей Анисимов. – Прим. «Чемпионата») всё знает, он же ещё летом сказал, что будет весёлый сезон.

«Спартак» в этом году выглядит гораздо лучше, чем в предыдущие годы, но не надо наводить тень на плетень. Не всё идеально, и не всё отскакивает от зубов. Но они, повторюсь, выглядят намного интереснее, чем в предыдущие годы, это факт», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.