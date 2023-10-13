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«Правило новое какое-то — можно краги скидывать и бежать». Петухов — об эпизоде с Шулаком

«Правило новое какое-то — можно краги скидывать и бежать». Петухов — об эпизоде с Шулаком
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Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов высказался после поражения в матче с «Авангардом» (0:3). Форвард прокомментировал один из моментов встречи. Петухов применил жёсткий силовой приём против игрока омской команды. Защитник «ястребов» Либор Шулак пошёл вступаться за товарища, скинул обе краги, побежал за Петуховым, а тот просто продолжил играть. По итогу Шулак поехал на скамейку. В прошлом сезоне за снятые краги автоматически давали удаление.

«Установки не ввязываться в потасовки не было, обычные игровые моменты, что с Пайгиным, что с Шулаком. В первом случае я остался на пятачке, он меня ударил – я заработал удаление, мы играли в большинстве. Во втором эпизоде Шулак за мной побежал, наверное, хотел заступиться за партнёра. Не знаю, новое правило какое-то, что можно краги скидывать и бежать. Он побежал за мной, а я дальше играл», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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