«Авангард» всухую обыграл «Динамо», у москвичей четвёртое поражение в пяти матчах

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Михаил Гуляев вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Николишин и Владимир Ткачёв. На 28-й минуте Рид Буше реализовал большинство после паса Дамира Шарипзянова — 2:0. Через 61 секунду Игорь Мартынов забил третий гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 16 октября в Москве сыграет с «Сибирью». «Авангард» 15 октября примет «Локомотив».