Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — московское «Динамо» 3:0, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 13 октября

«Авангард» всухую обыграл «Динамо», у москвичей четвёртое поражение в пяти матчах
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Гуляев (Николишин, Ткачёв) – 24:35 (5x5)     2:0 Буше (Шарипзянов) – 27:39 (5x4)     3:0 Мартынов (Пьянов, Беляев) – 28:40 (5x5)    

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Михаил Гуляев вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Николишин и Владимир Ткачёв. На 28-й минуте Рид Буше реализовал большинство после паса Дамира Шарипзянова — 2:0. Через 61 секунду Игорь Мартынов забил третий гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 16 октября в Москве сыграет с «Сибирью». «Авангард» 15 октября примет «Локомотив».

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» разгромило «Авангард» со счётом 6:0, у омичей 4-е поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android