«Авангард» всухую обыграл «Динамо», у москвичей четвёртое поражение в пяти матчах
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Гуляев (Николишин, Ткачёв) – 24:35 (5x5) 2:0 Буше (Шарипзянов) – 27:39 (5x4) 3:0 Мартынов (Пьянов, Беляев) – 28:40 (5x5)
Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Михаил Гуляев вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Николишин и Владимир Ткачёв. На 28-й минуте Рид Буше реализовал большинство после паса Дамира Шарипзянова — 2:0. Через 61 секунду Игорь Мартынов забил третий гол.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 16 октября в Москве сыграет с «Сибирью». «Авангард» 15 октября примет «Локомотив».
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