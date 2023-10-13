Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Салавата» вступился за партнёра и накинулся на форварда «Витязя» с кулаками

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Витязем» состоялась яркая драка.

В середине третьего периода нападающего уфимцев Артёма Пименова уронили на лёд. Игру остановили. Форвард подмосковной команды Иван Ежов провёл клюшкой по шлему Пименова. Это очень не понравилось нападающему Алексею Пустозёрову. Форвард «Салавата» накинулся на Ежова. Тем не менее в ходе драки именно Пустозёров упал на лёд.

Обоим хоккеистам выписали по две минуты штрафа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Витязь». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1 (3:0, 4:0, 1:1).