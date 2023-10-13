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«Салават Юлаев» — «Витязь» 8:1, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 13 октября

«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» со счётом 8:1, у Хмелевски и Ливо — по дублю
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Витязь». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1 (3:0, 4:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Шаров (Шмелёв, Зоркин) – 02:34 (5x5)     2:0 Ливо (Хафизуллин, Шмелёв) – 08:10 (5x4)     3:0 Хмелевски (Шаров, Ливо) – 17:54 (5x4)     4:0 Хмелевски (Шаров, Шмелёв) – 22:35 (5x4)     5:0 Ливо (Хафизуллин) – 32:26 (5x4)     6:0 Дроздов – 36:59 (4x5)     7:0 Ефремов (Шаров) – 39:54 (5x5)     7:1 Педан (Яровой, Рой) – 46:09 (5x5)     8:1 Лещенко (Зоркин, Пименов) – 50:08 (5x4)    

На третьей минуте Александр Шаров вывел юлаевцев вперёд. На девятой минуте Джош Ливо удвоил преимущество «Салавата». На 18-й минуте Александр Хмелевски забил третий гол. На 23-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 33-й минуте свою вторую шайбу забросил Джош Ливо. Ещё по разу отличились Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Гол в составе «Витязя» забил Руслан Педан.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 октября.

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