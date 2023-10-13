«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» со счётом 8:1, у Хмелевски и Ливо — по дублю

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Витязь». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1 (3:0, 4:0, 1:1).
На третьей минуте Александр Шаров вывел юлаевцев вперёд. На девятой минуте Джош Ливо удвоил преимущество «Салавата». На 18-й минуте Александр Хмелевски забил третий гол. На 23-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 33-й минуте свою вторую шайбу забросил Джош Ливо. Ещё по разу отличились Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Гол в составе «Витязя» забил Руслан Педан.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 октября.
- 13 октября 2023
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