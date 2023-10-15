Плющев: Малкин будет прежде всего играть для команды, а не для собственных рекордов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал про яркий старт нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который в первых трёх матчах сезона набрал 6 (2+4) очков.

«Скажем так, особенно большого удивления в отношении результативного старта Евгения в НХЛ у меня не возникло. Он является настоящим мастером, который входит в элитную группу игроков всей лиги. Малкин наконец-то сумел решить все свои проблемы, связанные со здоровьем, что находит прямое отражение в его действиях на льду. У него всё ещё сохраняется желание играть.

Не буду загадывать, сумеет ли он наконец набрать 100 очков за сезон, но скажу, что у него уже неплохое начало. Уверен, Женя продолжит в том же духе, но позволю себе небольшое уточнение: он будет прежде всего играть для команды, а не для собственных рекордов», — сказал Плющев в интервью RT.