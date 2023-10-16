Главный тренер «Анахайма»: Минтюков играет бесподобно, он становится всё лучше и лучше

Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин после победы над «Каролиной Харрикейнз» оценил игру российского защитника Павла Минтюкова, который в этой игре забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.

«Минтюков играет бесподобно. Он мог и второй гол забивать в концовке второго, когда оставил вратаря не у дел. Он становится всё лучше и лучше. Я доволен обоими молодыми защитниками. У нас много молодых ребят, которые должны стать важной частью команды», — приводит слова Кронина пресс-служба «Анахайма».

Напомним, сегодня, 16 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).