Минтюков поделился впечатлениями после первой заброшенной шайбы в НХЛ

19-летний защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков рассказал о своей первой заброшенной шайбе в НХЛ в матче с «Каролиной Харрикейнз».

«Очень рад. Спасибо партнёрам, мне оставалось только подставить клюшку. Родители в Москве смотрят матч? Спасибо им за всё, что для меня сделали. Я здесь из-за них», — приводит слова Минтюкова пресс-служба «Анахайм Дакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, сегодня, 16 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).