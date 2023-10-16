Рейтинг тренеров КХЛ: Жамнов «разрывает» лигу, Рябыкин чудовищно стартовал с «Витязем»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

1 (6) Алексей Жамнов «Спартак» 2 (5) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 3 (8) Игорь Никитин «Локомотив» 4 (13) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 5 (14) Николай Заварухин «Автомобилист» 6 (2) Андрей Разин «Металлург» 7 (12) Михаил Кравец «Авангард» 8 (1) Игорь Ларионов «Торпедо» 9 (11) Роман Ротенберг СКА 10 (10) Сергей Фёдоров ЦСКА 11 (-) Алексей Заварухин «Трактор» 12 (4) Алексей Кудашов «Динамо» М 13 (9) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи» 14 (3) Олег Браташ «Лада» 15 (22) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 16 (7) Андрей Козырев «Северсталь» 17 (20) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 18 (-) Галым Мамбеталиев «Барыс» 19 (18) Андрей Мартемьянов «Амур» 20 (15) Дэвид Немировски «Сибирь» 21 (16) Леонид Тамбиев «Адмирал» 22 (-) Дмитрий Рябыкин «Витязь» 23 (19) Виктор Игнатьев «Куньлунь»