Рейтинг тренеров КХЛ: Жамнов «разрывает» лигу, Рябыкин чудовищно стартовал с «Витязем»
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.
|1 (6)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|2 (5)
|Зинэтула Билялетдинов
|«Ак Барс»
|3 (8)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|4 (13)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|5 (14)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|6 (2)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|7 (12)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|8 (1)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|9 (11)
|Роман Ротенберг
|СКА
|10 (10)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|11 (-)
|Алексей Заварухин
|«Трактор»
|12 (4)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|13 (9)
|Дмитрий Кокорев
|ХК «Сочи»
|14 (3)
|Олег Браташ
|«Лада»
|15 (22)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|16 (7)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|17 (20)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|18 (-)
|Галым Мамбеталиев
|«Барыс»
|19 (18)
|Андрей Мартемьянов
|«Амур»
|20 (15)
|Дэвид Немировски
|«Сибирь»
|21 (16)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|22 (-)
|Дмитрий Рябыкин
|«Витязь»
|23 (19)
|Виктор Игнатьев
|«Куньлунь»
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