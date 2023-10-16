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Рейтинг тренеров КХЛ: Жамнов «разрывает» лигу, Рябыкин чудовищно стартовал с «Витязем»

Рейтинг тренеров КХЛ: Жамнов «разрывает» лигу, Рябыкин чудовищно стартовал с «Витязем»
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

1 (6)Алексей Жамнов«Спартак»
2 (5)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
3 (8)Игорь Никитин«Локомотив»
4 (13)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
5 (14)Николай Заварухин«Автомобилист»
6 (2)Андрей Разин«Металлург»
7 (12)Михаил Кравец«Авангард»
8 (1)Игорь Ларионов«Торпедо»
9 (11)Роман РотенбергСКА
10 (10)Сергей ФёдоровЦСКА
11 (-)Алексей Заварухин«Трактор»
12 (4)Алексей Кудашов«Динамо» М
13 (9)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
14 (3)Олег Браташ«Лада»
15 (22)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
16 (7)Андрей Козырев«Северсталь»
17 (20)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
18 (-)Галым Мамбеталиев«Барыс»
19 (18)Андрей Мартемьянов«Амур»
20 (15)Дэвид Немировски«Сибирь»
21 (16)Леонид Тамбиев«Адмирал»
22 (-)Дмитрий Рябыкин«Витязь»
23 (19)Виктор Игнатьев«Куньлунь»
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