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Николай Голдобин лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов КХЛ, 14 октября 2023 года

Голдобин разрывает КХЛ! Прямо сейчас он главная звезда нашей лиги
Павел Панышев
Голдобин разрывает КХЛ!
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Алексей Жамнов в «Спартаке» нашёл правильный подход к российскому нападающему.

Сегодняшний матч между «Торпедо» и «Спартаком» имел сразу несколько подоплёк. Например, противостояние двух главных тренеров, в своё время считавшихся звёздами в НХЛ (Ларионов и вовсе был суперзвездой). Почитайте, что говорит про своего нынешнего коллегу Алексей Жамнов.

— Знаете, я когда начинал играть в хоккей, у меня плакат этого человека висел над кроватью. Я играл на позиции центрального и наблюдал многие вещи за ним, что он делает, поэтому это какой-то толчок. А сейчас в работе всё равно берёшь лучшее от каждого тренера, стараешься довести до своих игроков. Конечно, какие-то вещи беру от него. Всё равно он для меня был и остаётся легендой. Противостояние, конечно, будет интересное. У нас впереди ещё пять игр, будет интересно.

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Сам Жамнов, к слову, тоже очень хорош. На его «Спартак», как и на ларионовское «Торпедо», любо-дорого смотреть. Команда играет в атакующий хоккей, здорово двигается, а обмен капитана Александра Хохлачёва в «Амур», о котором много говорили и писали в прессе, удалось пережить. В том числе и в плане результативности: больше красно-белых (70 шайб в 19 матчах) в КХЛ не забрасывает никто, а тройка Порядин – Морозов – Голдобин вообще лучшая в лиге по множеству показателей.

В сегодняшней встрече очередной дубль в свой актив записал Голдобин, в свои 28 лет буквально разрывающий КХЛ и являющийся главной звездой лиги прямо сейчас. Хотя, конечно, Александр Радулов со своей харизмой и лидерскими качествами тоже не отстаёт.

Но Николай уже успел набрать 30 (14+16) баллов за результативность, делающие его лучшим снайпером и бомбардиром не только «Спартака», но и всей КХЛ. Конечно, сезон длинный и вся гонка ещё впереди, но согласитесь, что темп форвард москвичей задал сумасшедший. Интересно, что ранее Николай, выступавший в России в ЦСКА и «Металлурге», никогда не набирал более 39 очков. Думается, что свой личный рекорд Голди точно побьёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Талалуев (Бурмистров, Филин) – 19:03 (5x5)     0:2 Голдобин (Морозов, Локтионов) – 28:24 (5x4)     1:2 Линч (Воронин, Сизов) – 29:59 (5x5)     2:2 Артамонов (Летунов, Атанасов) – 37:25 (5x4)     2:3 Талалуев (Бурмистров) – 57:29 (5x5)     2:4 Голдобин (Порядин, Кин) – 59:12 (en)    

Почему Голди? Именно так называл своего теперь уже бывшего клиента нынешний рулевой «Торпедо» Игорь Ларионов. Игорь Николаевич, напомним, раньше занимался агентской деятельностью и сотрудничал со многими хоккеистами в Северной Америке, в числе которых был и Голдобин. Но затем пути игрока и тренера разошлись: Ларионов закончил с агентским бизнесом и переквалифицировался в тренеры, а Коля вернулся на родину, где обрёл второе дыхание и заиграл по-новому.

Николай Голдобин в «Ванкувере»

Николай Голдобин в «Ванкувере»

Фото: Chris Brown/Zuma/ТАСС

Здесь, безусловно, есть заслуга Жамнова. В хоккее, как и в любом виде спорта, важно найти своего тренера. Человека, который тебя понимает, мотивирует, толкает на новые свершения, раскрывает все твои сильные качества, а где-то даже позволяет ошибаться.

«Он часто дополнительно бросает. Дома с ним рядом любимая жена и родители. Конечно, Коля молодец, он хорошо работает. Не удивлён тому, что сейчас его дела складываются таким образом. Дальше всё будет ещё лучше. Голдобин – очень мастеровитый игрок, у него большой талант в завершении атак. Смотришь на него и что-то берёшь себе», – рассказывал про Голдобина его партнёр по тройке Павел Порядин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Николай всегда был креативным и мастеровитым нападающим. У того же Ильи Воробьёва в «Магнитке» Голдобин тоже выглядел очень прилично, однако спады в игре форварда периодические проскакивали. Посмотрим, на сколько хоккеиста хватит в «Спартаке» и сумеет он и дальше набирать очки с такой скоростью. Кстати, в «Ютике» (cезон-2019/2020) во времена своего выступления в АХЛ нападающий выбивал 50 очков, ставшие лучшим показателем в его профессиональной карьере. Почему бы не замахнуться и не покорить новую планку?

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