Голдобин разрывает КХЛ! Прямо сейчас он главная звезда нашей лиги

Сегодняшний матч между «Торпедо» и «Спартаком» имел сразу несколько подоплёк. Например, противостояние двух главных тренеров, в своё время считавшихся звёздами в НХЛ (Ларионов и вовсе был суперзвездой). Почитайте, что говорит про своего нынешнего коллегу Алексей Жамнов.

— Знаете, я когда начинал играть в хоккей, у меня плакат этого человека висел над кроватью. Я играл на позиции центрального и наблюдал многие вещи за ним, что он делает, поэтому это какой-то толчок. А сейчас в работе всё равно берёшь лучшее от каждого тренера, стараешься довести до своих игроков. Конечно, какие-то вещи беру от него. Всё равно он для меня был и остаётся легендой. Противостояние, конечно, будет интересное. У нас впереди ещё пять игр, будет интересно.

Сам Жамнов, к слову, тоже очень хорош. На его «Спартак», как и на ларионовское «Торпедо», любо-дорого смотреть. Команда играет в атакующий хоккей, здорово двигается, а обмен капитана Александра Хохлачёва в «Амур», о котором много говорили и писали в прессе, удалось пережить. В том числе и в плане результативности: больше красно-белых (70 шайб в 19 матчах) в КХЛ не забрасывает никто, а тройка Порядин – Морозов – Голдобин вообще лучшая в лиге по множеству показателей.

В сегодняшней встрече очередной дубль в свой актив записал Голдобин, в свои 28 лет буквально разрывающий КХЛ и являющийся главной звездой лиги прямо сейчас. Хотя, конечно, Александр Радулов со своей харизмой и лидерскими качествами тоже не отстаёт.

Но Николай уже успел набрать 30 (14+16) баллов за результативность, делающие его лучшим снайпером и бомбардиром не только «Спартака», но и всей КХЛ. Конечно, сезон длинный и вся гонка ещё впереди, но согласитесь, что темп форвард москвичей задал сумасшедший. Интересно, что ранее Николай, выступавший в России в ЦСКА и «Металлурге», никогда не набирал более 39 очков. Думается, что свой личный рекорд Голди точно побьёт.

Почему Голди? Именно так называл своего теперь уже бывшего клиента нынешний рулевой «Торпедо» Игорь Ларионов. Игорь Николаевич, напомним, раньше занимался агентской деятельностью и сотрудничал со многими хоккеистами в Северной Америке, в числе которых был и Голдобин. Но затем пути игрока и тренера разошлись: Ларионов закончил с агентским бизнесом и переквалифицировался в тренеры, а Коля вернулся на родину, где обрёл второе дыхание и заиграл по-новому.

Николай Голдобин в «Ванкувере» Фото: Chris Brown/Zuma/ТАСС

Здесь, безусловно, есть заслуга Жамнова. В хоккее, как и в любом виде спорта, важно найти своего тренера. Человека, который тебя понимает, мотивирует, толкает на новые свершения, раскрывает все твои сильные качества, а где-то даже позволяет ошибаться.

«Он часто дополнительно бросает. Дома с ним рядом любимая жена и родители. Конечно, Коля молодец, он хорошо работает. Не удивлён тому, что сейчас его дела складываются таким образом. Дальше всё будет ещё лучше. Голдобин – очень мастеровитый игрок, у него большой талант в завершении атак. Смотришь на него и что-то берёшь себе», – рассказывал про Голдобина его партнёр по тройке Павел Порядин.

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Николай всегда был креативным и мастеровитым нападающим. У того же Ильи Воробьёва в «Магнитке» Голдобин тоже выглядел очень прилично, однако спады в игре форварда периодические проскакивали. Посмотрим, на сколько хоккеиста хватит в «Спартаке» и сумеет он и дальше набирать очки с такой скоростью. Кстати, в «Ютике» (cезон-2019/2020) во времена своего выступления в АХЛ нападающий выбивал 50 очков, ставшие лучшим показателем в его профессиональной карьере. Почему бы не замахнуться и не покорить новую планку?