«Лада» всухую крупно проиграла «Нефтехимику», потерпев пятое поражение в шести матчах

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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На 13-й минуте Илья Хохлов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 19-й минуте Никита Сетдиков, реализовав численное большинство с передачи Андрея Белозёрова, удвоил преимущество нижнекамской команды. На 39-й минуте Лукаш Клок забросил третью шайбу в ворота «Лады». Очки за результативные передачи получили Никита Хлыстов и Энтони Камара.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» в Тольятти сыграет с «Барысом». «Нефтехимик» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 18 октября.