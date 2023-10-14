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«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, проиграв в матче с «Ладой»

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, проиграв в матче с «Ладой»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Варфоломеев, Чудинов) – 13:17 (5x4)     1:1 Попугаев (Колтыгин) – 19:55 (5x5)     2:1 Сафин (Космачук) – 38:51 (5x4)     3:1 Сафин (Попугаев) – 50:41 (5x5)    

На 14-й минуте Даниил Гутик, реализовав большинство, вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Павел Варфоломеев и Максим Чудинов. На 20-й минуте Никита Попугаев после паса Павла Колтыгина сравнял счёт. На 39-й минуте Остап Сафин с передачи Скотта Космачука вывел «Ладу» вперёд. На 51-й минуте Сафин оформил дубль, забив после паса Никиты Попугаева.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Лада» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 16 октября.

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