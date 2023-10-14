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«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, проиграв в матче с «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На 14-й минуте Даниил Гутик, реализовав большинство, вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Павел Варфоломеев и Максим Чудинов. На 20-й минуте Никита Попугаев после паса Павла Колтыгина сравнял счёт. На 39-й минуте Остап Сафин с передачи Скотта Космачука вывел «Ладу» вперёд. На 51-й минуте Сафин оформил дубль, забив после паса Никиты Попугаева.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Лада» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 16 октября.