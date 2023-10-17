«Флорида» едва не упустила победу в матче с «Нью-Джерси», выигрывая 4:0

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Флорида» одержала победу со счётом 4:3 (2:0, 1:0, 1:3).
На четвёртой минуте счёт открыл форвард «Флориды» Сэм Райнхарт. Ему ассистировали Эван Родригес и Александр Барков. На 14-й минуте Картер Вераге увеличил преимущество гостей. Во втором периоде защитник Нико Миккола с передач Мэттью Ткачука и Дмитрия Куликова забросил третью шайбу «Флориды». В начале третьего игрового отрезка Сэм Райнхарт в большинстве оформил дубль. На 44-й минуте форвард Эрик Хаула в большинстве отыграл одну шайбу «Девилз». Через пять минут отличился нападающий гостей Майкл Маклауд. На 58-й минуте Йеспер Братт сократил отставание «Нью-Джерси» до минимума.
Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.
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