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«Флорида» едва не упустила победу в матче с «Нью-Джерси», выигрывая 4:0

«Флорида» едва не упустила победу в матче с «Нью-Джерси», выигрывая 4:0
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Флорида» одержала победу со счётом 4:3 (2:0, 1:0, 1:3).

На четвёртой минуте счёт открыл форвард «Флориды» Сэм Райнхарт. Ему ассистировали Эван Родригес и Александр Барков. На 14-й минуте Картер Вераге увеличил преимущество гостей. Во втором периоде защитник Нико Миккола с передач Мэттью Ткачука и Дмитрия Куликова забросил третью шайбу «Флориды». В начале третьего игрового отрезка Сэм Райнхарт в большинстве оформил дубль. На 44-й минуте форвард Эрик Хаула в большинстве отыграл одну шайбу «Девилз». Через пять минут отличился нападающий гостей Майкл Маклауд. На 58-й минуте Йеспер Братт сократил отставание «Нью-Джерси» до минимума.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Родригес) – 03:54     0:2 Вераге (Ткачук, Махура) – 13:12     0:3 Миккола (Ткачук, Куликов) – 31:18     0:4 Райнхарт (Экман-Ларссон, Барков) – 40:59 (pp)     1:4 Хаула (Хьюз, Братт) – 43:35 (pp)     2:4 Маклауд (Хаула, Хольц) – 48:51     3:4 Братт (Хэмилтон) – 57:37 (pp)    
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