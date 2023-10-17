В матче «Рейнджерс» — «Аризона» состоялась массовая драка с участием Игоря Шестёркина

Сегодня, 17 октября, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл на своей площадке «Аризону Койотс». Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1.

В концовке матче между игроками произошла массовая драка, в которой принял участие и российский вратарь Игорь Шестёркин. В общей сложности в драке потасовке приняло участие 13 хоккеистов (семь из «Аризоны» и шесть из «Рейнджерс»).

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Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Аризона» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс».