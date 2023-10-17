«В плей-офф нельзя быть мягкотелым». Костин — о победе над «Коламбусом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Команды играли на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). «Детройт Ред Уингз» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин после матча прокомментировал исход встречи. «Команда, проигрывающая в четыре гола, обычно злится, начинает грязновато играть. Мы не должны позволять играть грязно против нас. Надо было защищать себя. Каждая команда, которая хочет выиграть Кубок, далеко заходить в плей-офф, должна обладать характером. В плей-офф никак нельзя быть мягкотелым», — отметил Клим после игры.

Напомним, по ходу матча Костин результативными действиями отличиться не сумел.