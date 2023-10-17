Нападающий «Детройта» Клим Костин провёл яркую драку в матче НХЛ

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Команды играли на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). «Детройт Ред Уингз» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).

В середине третьего периода российский нападающий «Детройта» Клим Костин применил силовой приём против канадского форварда хозяев Коула Силлинджера, после чего тот упал на лёд. Спустя несколько секунд одноклубник Силлинджера, канадский защитник Эрик Гудбрансон вступился за своего соотечественника и на голых кулаках подрался с Костиным.

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После потасовки оба хоккеиста были наказаны пятиминутными удалениями.

Ранее «Детройт» победил «Тампу» со счётом 6:4, а «Коламбус» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3.