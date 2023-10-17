Бывший тренер системы «Авангарда» вошёл в штаб «Витязя»

Тренер Алексей Бондарев вошёл в тренерский штаб «Витязя», сообщается в официальном телеграм-канале команды.

Ранее специалист работал в клубе ВХЛ «Омские Крылья» два года — с 2021-го по 2023-й.

«Добро пожаловать, Алексей Андреевич!

Выступал за «Авангард», «Локомотив», «Металлург» Магнитогорск, «Трактор», ЦСКА, «Нефтехимик», а также за «Мечел» Челябинск, «Мостовик» Курган и молодёжную команду «Авангард-ВДВ» Омск. Завершил хоккейную карьеру в 2020 г. в «Авангарде», — говорится в сообщении.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Омские Крылья» занимают только 21-е место из 29 в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги. Омская команда провела 16 матчей, в которых набрала 13 очков, одержав лишь пять побед (четыре — в основное время).