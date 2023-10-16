«Продолжит работу в клубе КХЛ». «Авангард» расторг контракт с одним из тренеров системы

«Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с тренером «Омских Крыльев» Алексеем Бондаревым.

Отмечается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Алексей Бондарев продолжит работу в одном из клубов КХЛ, поэтому ХК «Авангард» пошёл навстречу тренеру в его желании работать на высшем уровне. Мы благодарим Алексея Бондарева за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Омские Крылья» занимают только 21-е место из 29 в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги. Омская команда провела 16 матчей, в которых набрала 13 очков, одержав лишь пять побед (четыре — в основное время).

Во время карьеры игрока Бондарев выступал в «Тракторе», «Нефтехимике», «Спартаке», ЦСКА, «Металлурге», «Локомотиве» и «Авангарде». Последним клубом хоккеиста в КХЛ был «Авангард», который он покинул в прошлом году.