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Вратарь «Авангарда» Проскуряков был заменён после трёх пропущенных шайб за полпериода

Вратарь «Авангарда» Проскуряков был заменён после трёх пропущенных шайб за полпериода
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В Балашихе проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Витязь» принимает «Авангард». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Во второй двадцатиминутки хозяева трижды за полпериода огорчили вратаря омичей Илью Проскурякова, после чего голкипера сменил Андрей Мишуров. Заброшенными шайбами в составе «Витязя» отметились Джереми Рой (дважды) и Дерек Барак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Авангард» сыграет в гостях с «Ладой» 20 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Перерыв
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Венгрыжановский (Гераськин, Киселевич) – 05:24 (5x5)     0:2 Пьянов (Ткачёв, Спунер) – 14:34 (5x4)     1:2 Рой (Воронков, Кара) – 24:46 (5x5)     2:2 Рой (Уилсон) – 27:16 (4x5)     3:2 Барак (Уилсон, Рой) – 28:51 (5x5)     4:2 Уилсон (Воронков) – 32:06 (5x5)    
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