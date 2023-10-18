Вратарь «Авангарда» Проскуряков был заменён после трёх пропущенных шайб за полпериода

В Балашихе проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Витязь» принимает «Авангард». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Во второй двадцатиминутки хозяева трижды за полпериода огорчили вратаря омичей Илью Проскурякова, после чего голкипера сменил Андрей Мишуров. Заброшенными шайбами в составе «Витязя» отметились Джереми Рой (дважды) и Дерек Барак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Авангард» сыграет в гостях с «Ладой» 20 октября.