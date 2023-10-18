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«Витязь» прервал четырёхматчевую серию поражений, уверенно победив дома «Авангард»

«Витязь» прервал четырёхматчевую серию поражений, уверенно победив дома «Авангард»
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В Балашихе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Витязь» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На шестой минуте первого периода Денис Венгрыжановский с передач Игоря Гераськина и Богдана Киселевича открыл счёт в матче. Спустя девять минут Валентин Пьянов с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера удвоил преимущество гостей.

На пятой минуте второго периода Джереми Рой с передач Егора Воронкова и Владислава Кары размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Джереми Рой с передачи Скотта Уилсона оформил дубль и сравнял счёт. Менее чем через две минуты Дерек Барак с передач Скотта Уилсона и Джереми Роя вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Скотт Уилсон с передачи Егора Воронкова сделал счёт 4:2.

На 16-й минуте третьего периода Дерек Барак забросил пятую шайбу в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
0:1 Венгрыжановский (Гераськин, Киселевич) – 05:24 (5x5)     0:2 Пьянов (Ткачёв, Спунер) – 14:34 (5x4)     1:2 Рой (Воронков, Кара) – 24:46 (5x5)     2:2 Рой (Уилсон) – 27:16 (4x5)     3:2 Барак (Уилсон, Рой) – 28:51 (5x5)     4:2 Уилсон (Воронков) – 32:06 (5x5)     5:2 Барак (Дарьин) – 55:46 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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