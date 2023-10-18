«Витязь» прервал четырёхматчевую серию поражений, уверенно победив дома «Авангард»

В Балашихе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Витязь» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На шестой минуте первого периода Денис Венгрыжановский с передач Игоря Гераськина и Богдана Киселевича открыл счёт в матче. Спустя девять минут Валентин Пьянов с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера удвоил преимущество гостей.

На пятой минуте второго периода Джереми Рой с передач Егора Воронкова и Владислава Кары размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Джереми Рой с передачи Скотта Уилсона оформил дубль и сравнял счёт. Менее чем через две минуты Дерек Барак с передач Скотта Уилсона и Джереми Роя вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Скотт Уилсон с передачи Егора Воронкова сделал счёт 4:2.

На 16-й минуте третьего периода Дерек Барак забросил пятую шайбу в ворота гостей.

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