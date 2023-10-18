Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Северсталь» по буллитам

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.
На девятой минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Руслана Абросимова и Владимира Грудинина открыл счёт в матче. Через 50 секунд Тимур Муханов с передачи Кирилла Пилипенко упрочил преимущество гостей.
В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Павла Кудрявцева размочил счёт в игре.
На 12-й минуте третьего периода Максим Джиошвили с передач Дмитрия Рашевского и Даниила Пыленкова сделал счёт 2:2.
В буллитной серии лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с «Ладой» 23 октября. «Северсталь» примет дома «Салават Юлаев» 20 октября.
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