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Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Северсталь» по буллитам

Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Северсталь» по буллитам
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На девятой минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Руслана Абросимова и Владимира Грудинина открыл счёт в матче. Через 50 секунд Тимур Муханов с передачи Кирилла Пилипенко упрочил преимущество гостей.

В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Павла Кудрявцева размочил счёт в игре.

На 12-й минуте третьего периода Максим Джиошвили с передач Дмитрия Рашевского и Даниила Пыленкова сделал счёт 2:2.

В буллитной серии лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Абросимов, Грудинин) – 08:23 (5x3)     0:2 Муханов (Пилипенко) – 09:13 (5x4)     1:2 Рашевский (О'Делл, Кудрявцев) – 29:49 (5x5)     2:2 Джиошвили (Рашевский, Пыленков) – 51:54 (5x4)     3:2 Пакетт – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с «Ладой» 23 октября. «Северсталь» примет дома «Салават Юлаев» 20 октября.

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