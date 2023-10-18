«Витязь» в домашнем матче с «Авангардом» установил рекорд посещаемости сезона

В Балашихе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Витязь» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На матче присутствовал 4271 зритель. Это рекорд посещаемости для подмосковного клуба в текущем сезоне. Напомним, омский клуб проводил матчи в Балашихе, в связи со стройкой нового стадиона с 2018 по 2022 год. За это время «ястребы» в первый раз в истории выиграли Кубок Гагарина (в сезоне-2020/2021).

В следующем матче «Витязь» сыграет дома с ярославским «Локомотивом». Игра состоится 21 октября и начнётся в 14:00 мск.

Ранее главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин после победы в матче с «Авангардом» оценил шансы подмосковного клуба на попадание в плей-офф.