Рябыкин — о шансе «Витязя» на плей-офф: нужно наладить систему. А там – как кривая выведет

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин после победы над «Авангардом» (5:2) оценил шансы подмосковного клуба на попадание в плей-офф.

Ребята должны привыкнуть к тренировкам в очень быстром темпе, чтобы в игре они могли этот темп держать. Со временем всё будет ещё лучше в этом плане. И Дарьиным, и Воробьёвым доволен, показывали хороший хоккей. Понравилось их движение, желание, самоотдача. Дарьин в первом звене? Он парень мастеровитый, а Стас Яровой чуть подсел на выезде, устал, ему нужно было чуть-чуть в себя прийти.

Шансы на плей-офф? Мы сейчас не загадываем, идём шаг за шагом. А там уже – как кривая выведет. Сейчас нам нужно наладить нашу игру, нашу систему, и тогда очки придут, если будем правильно играть», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.