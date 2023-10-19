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Зуб рукой помешал Овечкину забить гол, чем вызвал недовольство капитана «Вашингтона»

Зуб рукой помешал Овечкину забить гол, чем вызвал недовольство капитана «Вашингтона»
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Сегодня, 19 октября, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Оттаве Сенаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором периоде защитник «Оттавы» россиянин Артём Зуб помешал забить гол нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, накрыв шайбу рукой. Капитан «Кэпиталз» выразил недовольство эпизодом, но игра продолжилась без остановки.

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Овечкин не может забить в третьем матче подряд в нынешнем сезоне НХЛ. В двух из трёх матчей 38-летний нападающий нанёс 0 бросков в створ ворот.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Грейг, Жозеф) – 04:28     2:0 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 12:29 (pp)     2:1 Карлсон (Овечкин, Уилсон) – 18:54     3:1 Норрис (Батерсон) – 21:47     4:1 Зуб (Сандерсон, Тарасенко) – 24:46     5:1 Жиру (Шабо, Штюцле) – 35:47     6:1 Сандерсон (Штюцле, Жиру) – 51:48    
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