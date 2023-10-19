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Александр Овечкин не смог забить в трёх стартовых матчах второй сезон подряд

Александр Овечкин не смог забить в трёх стартовых матчах второй сезон подряд
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй год подряд не смог отличиться в трёх стартовых матчах сезона НХЛ.

Всего это третий случай за карьеру 38-летнего хоккеиста. Впервые подобное случилось в сезоне-2012/2013 (забил 32 шайбы в 48 матчах). Тогда первый гол Овечкин забил в пятом туре. В прошлом сезоне-2022/2023 нападающий начал забивать с четвёртого тура (забил 42 шайбы в 73 матчах).

В нынешнем сезоне Овечкин в трёх матчах отдал одну голевую передачу.

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Грейг, Жозеф) – 04:28     2:0 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 12:29 (pp)     2:1 Карлсон (Овечкин, Уилсон) – 18:54     3:1 Норрис (Батерсон) – 21:47     4:1 Зуб (Сандерсон, Тарасенко) – 24:46     5:1 Жиру (Шабо, Штюцле) – 35:47     6:1 Сандерсон (Штюцле, Жиру) – 51:48    
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