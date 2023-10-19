Александр Овечкин не смог забить в трёх стартовых матчах второй сезон подряд
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй год подряд не смог отличиться в трёх стартовых матчах сезона НХЛ.
Всего это третий случай за карьеру 38-летнего хоккеиста. Впервые подобное случилось в сезоне-2012/2013 (забил 32 шайбы в 48 матчах). Тогда первый гол Овечкин забил в пятом туре. В прошлом сезоне-2022/2023 нападающий начал забивать с четвёртого тура (забил 42 шайбы в 73 матчах).
В нынешнем сезоне Овечкин в трёх матчах отдал одну голевую передачу.
В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.
После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Грейг, Жозеф) – 04:28 2:0 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 12:29 (pp) 2:1 Карлсон (Овечкин, Уилсон) – 18:54 3:1 Норрис (Батерсон) – 21:47 4:1 Зуб (Сандерсон, Тарасенко) – 24:46 5:1 Жиру (Шабо, Штюцле) – 35:47 6:1 Сандерсон (Штюцле, Жиру) – 51:48
Комментарии
- 19 октября 2023
-
06:51
-
06:45
-
06:32
-
06:13
-
06:00
-
05:43
-
05:28
-
05:12
-
04:54
-
04:47
-
04:45
-
04:07
-
04:03
-
03:09
-
02:59
-
02:53
-
02:28
-
01:19
-
01:00
-
00:00
- 18 октября 2023
-
23:53
-
23:45
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:17
-
23:06
-
23:02
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:31
-
22:26
-
22:14
-
22:01
Партнерский контент