Александр Овечкин не смог забить в трёх стартовых матчах второй сезон подряд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй год подряд не смог отличиться в трёх стартовых матчах сезона НХЛ.

Всего это третий случай за карьеру 38-летнего хоккеиста. Впервые подобное случилось в сезоне-2012/2013 (забил 32 шайбы в 48 матчах). Тогда первый гол Овечкин забил в пятом туре. В прошлом сезоне-2022/2023 нападающий начал забивать с четвёртого тура (забил 42 шайбы в 73 матчах).

В нынешнем сезоне Овечкин в трёх матчах отдал одну голевую передачу.

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).