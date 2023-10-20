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«Калгари» в гостях победил «Баффало», «Сэйбрз» потерпели третье поражение в сезоне

«Баффало Сэйбрз» проиграли «Калгари Флэймз» со счётом 3:4 в матче Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр».

Голы у хозяев забили Эрик Джонсон, Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка. У гостей отличились Джонатан Юбердо, Уолкер Дьюр, Блейк Коулман и Адам Ружичка.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров сыграл 15 минут 34 секунды. Он совершил один бросок, сделал три силовых приёма и заработал две минуты штрафа. Россиянин закончил матч с показателем полезности «-2».

«Баффало» потерпел третье поражение в сезоне. На счету команды два очка после четырёх матчей. Она занимает последнее место в Восточной конференции. «Калгари» одержал вторую победу в сезоне. «Флэймз» набрали пять очков после четырёх матчей.