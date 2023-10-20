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«Калгари» в гостях победил «Баффало», «Сэйбрз» потерпели третье поражение в сезоне

«Калгари» в гостях победил «Баффало», «Сэйбрз» потерпели третье поражение в сезоне
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«Баффало Сэйбрз» проиграли «Калгари Флэймз» со счётом 3:4 в матче Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр».

Голы у хозяев забили Эрик Джонсон, Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка. У гостей отличились Джонатан Юбердо, Уолкер Дьюр, Блейк Коулман и Адам Ружичка.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров сыграл 15 минут 34 секунды. Он совершил один бросок, сделал три силовых приёма и заработал две минуты штрафа. Россиянин закончил матч с показателем полезности «-2».

«Баффало» потерпел третье поражение в сезоне. На счету команды два очка после четырёх матчей. Она занимает последнее место в Восточной конференции. «Калгари» одержал вторую победу в сезоне. «Флэймз» набрали пять очков после четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Линдхольм, Андерссон) – 00:49     1:1 Джонсон (Далин, Окпосо) – 06:06     1:2 Дьюр (Грир, Шарангович) – 10:15     2:2 Томпсон (Козенс, Далин) – 14:28 (pp)     2:3 Коулман (Коронато, Гилберт) – 41:52     3:3 Петерка (Козенс, Йокихарью) – 43:14     3:4 Ружичка (Кадри, Дюбе) – 44:35    
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