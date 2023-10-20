Бабаев: никаких проблем с игрой Овечкина нет, кризис у «Вашингтона» идёт давно

Известный агент Шуми Бабаев оценил игру российских нападающих «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. В трёх матчах сезона «столичные» добились одной победы при двух поражениях. Кузнецов не набрал ни одного очка, а Овечкин отметился лишь результативной передачей.

«Какой-то период не набирать очки – нормальное явление для хоккеистов. Никаких проблем в этом нет. В прошлом году у Никиты Кучерова было то же самое, потом он свои очки набрал. Всё встанет на свои места, на этом не нужно заострять внимание.

Эксперты говорят о кризисе «Вашингтона»? Кризис у «Вашингтона» идёт давно, он не наступил сейчас. Нужно делать ротацию, менять игроков, что-то должно происходить. Посмотрим – у команды новый тренер и могут быть какие-то изменения.

Есть ли кризис в игре Евгения Кузнецова? В прошлом сезоне он не понимал, во что ему нужно играть. Было неудовлетворение от своей роли на льду. Его неправильно использовали, и хоккеист некомфортно себя чувствовал. Ситуация простая. Ему нужен обмен из «Вашингтона»? Много кому в «Вашингтоне» нужно сменить обстановку. Но это касается не только НХЛ, у нас в КХЛ то же самое. Многим хоккеистам нужно поменять обстановку, но клубы не идут на это и держат игроков. Здесь нужно отталкиваться от того, что думают генеральный менеджер и главный тренер. «Хотелки» у игроков и агентов могут быть разными, но решение всё равно принимает клуб», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».