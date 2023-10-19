Что случилось с Овечкиным? 0 бросков в двух матчах НХЛ — такого с ним никогда не было

«Вашингтон Кэпиталз» под руководством нового главного тренера Спенсера Карбери оставляет крайне невзрачное, если не подбирать ещё более жёсткие эпитеты, впечатление на старте очередного сезона Национальной хоккейной лиги. Столичная команда смогла одержать победу в серии послематчевых бросков над «Калгари Флэймз» (3:2 Б), но две другие встречи обернулись для «Кэпиталз» звонкими оплеухами.

В первом матче регулярки «Вашингтон» с ходу установил клубный антирекорд, впервые за 49-летнюю историю не сумев забросить ни одной шайбы в дебютной встрече сезона – со счётом 0:4 «сгорев» принципиальному сопернику «Питтсбург Пингвинз». Минувшей же ночью «капиталисты» снова проявили себя с отрицательной стороны, нарвавшись на ещё более мощный разгром в матче с «Оттавой Сенаторз» – 1:6.

Поражение с разницей в пять шайб стало самым крупным для «Кэпиталз» за последние 19 месяцев. В конце марта 2022-го столичная команда проиграла «Каролине Харрикейнз» с тем же счётом — 1:6. Тот матч состоялся 29 марта 2022 года и проходил на домашней арене «столичных». За весь прошлый сезон, несмотря на итоговое непопадание в плей-офф, «Кэпиталз» ни разу не проигрывали больше чем в четыре шайбы.

Неудивительно, что на столь негативном фоне не идёт игра и у капитала столичной команды Александра Овечкина. В матче с «сенаторами» российский ветеран сумел отметиться первым результативным действием в этом сезоне, заработав голевую передачу в эпизоде с шайбой Джона Карлсона. Но в остальном 38-летний форвард, как и вся его команда, откровенно не блещет.

Нынешний сезон стал для Овечкина 19-м в его профессиональной карьере на уровне НХЛ. И ранее за это время Александр дважды оставался без голов в трёх стартовых играх в регулярном чемпионате, после чего неизменно приходил в привычное состояние и в дальнейшем выправлял статистику. Это были сокращённый из-за локаута сезон-2012/2013 (первый гол был в пятом матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи») и прошлый сезон-2022/2023 (первые голы в четвёртом матче, и сразу дубль, а всего 42 шайбы в 73 играх).

Поэтому впадать в панику относительно текущей формы россиянина ещё слишком рано, но один тревожный фактор всё-таки необходимо отметить. На старте сезона НХЛ-2023/2024 с Ови всё-таки произошла одна неприятная история, аналогов которой с ним ещё никогда не происходило. Сегодня на его счету не оказалось ни одного броска в створ ворот – во второй раз подряд. Ранее ни в регулярке, ни в плей-офф у Овечкина никогда не было двух подряд игр без бросков в створ. Всего из 1350 матчей в регулярках за карьеру у Овечкина не было бросков в створ только в 19. Больше всего таких игр было в сезонах-2016/2017 (три, причём все – в феврале) и 2017/2018 (три, из них две – в феврале).

При этом и эта статистика является хоть и тревожным симптомом, но всё-таки довольно условной. В том же матче с «Оттавой» Александр хоть формально и не попал в створ, но был близок к голу. Помешал его соотечественник защитник канадской команды Артём Зуб, ценой травмы сумевший сблокировать бросок лучшего в истории НХЛ снайпера среди россиян.

За состояние Овечкина я беспокоиться на данный момент точно не стал бы. Как уже показали буквально прошлый сезон и приведённая выше статистика, в последнее время с возрастом российский топ-форвард начинает дольше набирать форму и труднее входить в сезон. Через игровую практику Александр должен вкатиться в чемпионат и постепенно поправить свой прицел. Пока же львиная часть его бросков приходится либо мимо ворот, либо в соперников, которые успевают его накрывать.

Куда более тревожным фактором должна являться форма всего «Вашингтона». И вот здесь оснований для оптимизма практически не просматривается. Ещё перед стартом сезона было понятно, что столичная команда является излишне возрастной. Здесь мы отмечаем не только 38-летнего Овечкина, но и Ти Джея Оши (36 лет), Никласа Бекстрёма (35 лет), Джона Карлсона (33 года), Ника Дауда (33 года), Ника Дженсена (33 года), Тома Уилсона (29 лет). Уилсон относительно молод на фоне перечисленных в этом списке игроков, но против канадского форварда играет его силовая манера игры. С таким стилем хоккея проведённый год в НХЛ можно сразу засчитывать за полтора. И это перечислены только полевые хоккеисты, а ведь есть ещё и возрастной первый номер Дарси Кемпер (33 года), за спиной которого нет достойного бэкапа, в котором можно было бы быть уверенным.

Костяк «Вашингтона» слишком стар, а главный тренер слишком неопытен на уровне НХЛ. И это гремучая смесь, которая вряд ли приведёт столичную команду хотя бы к возвращению в плей-офф. Могла бы помочь талантливая молодёжь, и на фоне многих ветеранов вливание из АХЛ действительно смотрится не так плохо. Достаточно сказать, что оба гола в ворота «Калгари» были забиты как раз игроками из АХЛ – Мэттью Филлипсом и Коннором Макмайклом. Но ни один из них не является тем спасением, которое будет тащить «Вашингтон» на протяжении большей части сезона. Будут отдельные всплески, но ждать от них стабильной игры на высоком уровне пока не приходится. Форму должны набрать ветераны команды, а пока они будут это делать, турнирный поезд может уйти от «Кэпиталз» слишком далеко.

Обращает на себя внимание и слабый старт сезона в исполнении Кузнецова, который, как обычно, находится в тени Овечкина, в том числе и по собиранию критических стрел в свой адрес. 31-летний воспитанник «Трактора» отметился победным буллитом в ворота «Калгари», но в остальном у него 0 очков в трёх матчах за 19 минут игрового времени в среднем за встречу и 40% выигранных вбрасываний. Статистика говорит сама за себя.

Что делать «Вашингтону»? Можно сказать, что в моменте уже ничего сделать и исправить нельзя. Состав собран, тренер назначен, все ставки сделаны. Если серия неудач затянется, то главного тренера в теории можно будет даже поменять, но вряд ли это что-то исправит на длинной дистанции. Скорее всего, «Кэпиталз» постепенно улучшатся и начнут выигрывать отдельные матчи, но для попадания в плей-офф им этого не хватит. А Овечкин свои 30–35 шайб точно забросит. Вот за это как раз волноваться не стоит.