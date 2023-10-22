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«Сибирь» одержала третью победу подряд, впервые в сезоне обыграв «Автомобилист»

«Сибирь» одержала третью победу подряд, впервые в сезоне обыграв «Автомобилист»
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В Екатеринбурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На шестой минуте первого периода Степан Хрипунов с передач Павла Воронкова и Никиты Трямкина открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Георгий Белоусов с передачи Николая Прохоркина восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Иван Климович с передач Егора Климовича и Тейлора Бека вывел сибиряков вперёд.

На седьмой минуте третьего периода Николай Прохоркин с передач Владимира Бутузова и Егора Аланова упрочил преимущество гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хрипунов (Воронков, Трямкин) – 05:34 (5x5)     1:1 Белоусов (Прохоркин) – 28:17 (5x5)     1:2 Климович (Климович, Бек) – 32:56 (5x5)     1:3 Прохоркин (Бутузов, Аланов) – 46:40 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Автомобилист» примет дома «Барыс» 24 октября. «Сибирь» сыграет на родном льду со «Спартаком» 26 октября.

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