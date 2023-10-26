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НХЛ отстранила форварда «Оттавы» на 41 матч за нарушение правил в отношении ставок

НХЛ отстранила форварда «Оттавы» на 41 матч за нарушение правил в отношении ставок
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НХЛ отстранила центрфорварда «Оттавы Сенаторз» Шейна Пинто на 41 игру за нарушение правил в отношении ставок. Об этом сообщает Sportsnet.

Отмечается, что лига не обвинила Пинто в том, что он делал ставки на игры НХЛ, поскольку в памятке, отправленной в марте 2022 года, всем сотрудникам лиги и клубов, включая игроков, напоминалось, что ставки на любые игры НХЛ, даже если они законны, «абсолютно запрещены», и согласно правилам НХЛ, «представляет собой поведение, которое является бесчестным, наносит ущерб или противоречит благополучию лиги или хоккейной игры».

Что именно сделал Пинто, сейчас неизвестно. Точные сроки окончания расследования на данный момент неясны, но считается, что оно началось летом и активизировалось в последние несколько недель.

В текущем сезоне форвард не сыграл ни одной игры.

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