Кравец: хотелось бы, чтобы «Авангард» настраивался на всех соперников. Нельзя делить

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог победного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0).

«Сложная, тяжёлая игра против техничной, подвижной команды. Ребята проявили и характер, и мастерство, все четыре звена отыграли здорово. Ну и, конечно, вратарь у нас снова доказал теорию, что он даже не 50, а 70-80% команды. Мы всегда стараемся, особенно дома, сыграть максимально сильно, порадовать своих болельщиков. Календарь тяжёлый, много переездов, игр, благодарен ребятам.

«Авангард» по-разному играет с топ-клубами и другими командами из-за недонастроя? Часть правды в этом есть, такое существует. Но хотелось бы, чтобы настраивались на всех соперников, нельзя делить так, что вот здесь мы отдохнём, а против сильных сыграем. Нужно всегда играть в полную, ведь существуют восстановление, ротация. Нельзя упускать пойманную игру, потом это повернётся в плохую сторону», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.