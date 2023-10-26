Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Холодилина принесла «Авангарду» минимальную победу над «Салаватом Юлаевым»

Шайба Холодилина принесла «Авангарду» минимальную победу над «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб.

На 13-й минуте третьего периода Никита Холодилин с передачи Семёна Чистякова забросил первую и единственную шайбу в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Холодилин (Чистяков, Мартынов) – 52:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После этой победы «ястребы» набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков сыграл свой второй матч «на ноль», отразив 22 броска по своим воротам.

В следующей игре «Авангард» сыграет дома с минским «Динамо» 29 октября. «Салават Юлаев» примет на своём льду московское «Динамо» 28 октября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android