Шайба Холодилина принесла «Авангарду» минимальную победу над «Салаватом Юлаевым»

В Омске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.
Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб.
На 13-й минуте третьего периода Никита Холодилин с передачи Семёна Чистякова забросил первую и единственную шайбу в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
После этой победы «ястребы» набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков сыграл свой второй матч «на ноль», отразив 22 броска по своим воротам.
В следующей игре «Авангард» сыграет дома с минским «Динамо» 29 октября. «Салават Юлаев» примет на своём льду московское «Динамо» 28 октября.
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