Шайба Холодилина принесла «Авангарду» минимальную победу над «Салаватом Юлаевым»

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В Омске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб.

На 13-й минуте третьего периода Никита Холодилин с передачи Семёна Чистякова забросил первую и единственную шайбу в матче.

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После этой победы «ястребы» набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков сыграл свой второй матч «на ноль», отразив 22 броска по своим воротам.

В следующей игре «Авангард» сыграет дома с минским «Динамо» 29 октября. «Салават Юлаев» примет на своём льду московское «Динамо» 28 октября.