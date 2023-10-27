«Нью-Йорк Айлендерс» в последнем периоде добился победы в матче с «Оттавой Сенаторз»

Сегодня, 27 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Оттава Сенаторз». Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0).
В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Бо Хорват и Кэл Клаттербак, а также защитник Ноа Добсон. В воротах команды играл российский голкипер Илья Сорокин.
За «Оттаву» отличились канадец Клод Жиру и американец Джейкоб Чикран.
После шести матчей «Айлендерс» занимает десятое место в Восточной конференции с семью очками. «Оттава» расположилась на 13-й строчке в Восточной конференции, набрав шесть очков в семи матчах.
Следующий матч «Айлендерс» проведут с «Коламбус Блю Джекетс», а «Оттава» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь.
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