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«Нью-Йорк Айлендерс» в последнем периоде добился победы в матче с «Оттавой Сенаторз»

«Нью-Йорк Айлендерс» в последнем периоде добился победы в матче с «Оттавой Сенаторз»
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Сегодня, 27 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Оттава Сенаторз». Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0).

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Бо Хорват и Кэл Клаттербак, а также защитник Ноа Добсон. В воротах команды играл российский голкипер Илья Сорокин.

За «Оттаву» отличились канадец Клод Жиру и американец Джейкоб Чикран.

После шести матчей «Айлендерс» занимает десятое место в Восточной конференции с семью очками. «Оттава» расположилась на 13-й строчке в Восточной конференции, набрав шесть очков в семи матчах.

Следующий матч «Айлендерс» проведут с «Коламбус Блю Джекетс», а «Оттава» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хорват (Палмьери, Добсон) – 02:41 (pp)     2:0 Клаттербак (Сизикас) – 13:05     2:1 Жиру (Штюцле, Норрис) – 26:52 (pp)     2:2 Чикран (Шартье, Келли) – 32:25     3:2 Добсон (Барзал, Хорват) – 46:45    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь.

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