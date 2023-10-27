Трое российских игроков будут в составе «Коламбуса» через пять лет по версии The Athletic

Журналист The Athletic Кори Пронман сделал прогноз относительно состава «Коламбус Блю Джекетс» через пять лет.

В список попали сразу трое российских нападающих: Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Кирилл Долженков.

«Джонни Годро — Адам Фантилли — Кент Джонсон;

Патрик Лайне — Бун Дженнер — Кирилл Марченко;

Егор Чинахов — Коул Силлинджер — Гэвин Бриндли;

Кирилл Долженков — Джек Рослович — Х.

Зак Веренски — Дэвид Иржичек;

X — Дэймон Северсон;

Дентон Матейчук — Станислав Свозил.

Вратари: Х; Х.

«Блю Джекетс» проделали отличную работу по привлечению молодых талантов в нападении. В зависимости от того, сохранят ли они Лайне или нет, через несколько лет у них есть потенциал создать грозную верхнюю топ-6, способную забивать много голов. Силлинджер сделал шаг назад в прошлом сезоне, но, если он или Дженнер являются центрфорвардами вашего второго-третьего звена, вы в хорошей позиции. В защите это может быть хорошая комбинация ветеранов и молодых игроков, особенно учитывая прогресс Свозила и близость к статусу топ-проспекта. Однако у них нет особого ответа для вратаря в будущем», — говорится в сообщении.