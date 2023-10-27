The Athletic спрогнозировал состав «Колорадо» через пять лет, в нём трое россиян

Журналист The Athletic Кори Пронман сделал прогноз относительно состава «Колорадо Эвеланш» через пять лет.

В список попали сразу трое россиян — нападающий Валерий Ничушкин, защитник Михаил Гуляев и вратарь Александр Георгиев.

«Арттури Лехконен — Натан Маккиннон — Микко Рантанен;

Х — Х — Валерий Ничушкин;

Х — Калум Ритчи — Х;

Х — Х — Х.

Боуэн Байрэм — Кейл Макар;

Девон Тэйвз — Михаил Гуляев;

Х — Х.

Х; Александр Георгиев.

В «Колорадо» есть несколько ведущих игроков в расцвете сил, и это отражено в прогнозе в том, что через пять лет в их составе всё ещё должно быть несколько звёзд. Проблема будет заключаться в том, как они найдут способы продолжать строить команду вокруг них. Защитная линия выглядит многообещающе, учитывая, насколько хорош Боуэн Байрэм. В этом сценарии я предположил, что они расстались с Самуэлем Жираром и оставили Гуляева. Группа атаки принесёт более сложную проблему с точки зрения создания качественной глубины вокруг своих звёзд. Примечание: Габриэль Ландеског был исключён из списка из-за проблем со здоровьем», — говорится в сообщении.