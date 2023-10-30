«Иностранцы здорово вписались в состав». Бирюков — об успешной игре «Лады»

Генеральный менеджер «Дизеля», двукратный чемпион мира Михаил Бирюков прокомментировал успешную игру тольяттинской «Лады» в текущем сезоне.

«Сезон сейчас достаточно интересный в плане неожиданных результатов. Вратарская линия «Лады» здорово себя проявляет. Кроме того, команда достаточно много забивает. Это происходит из-за того, что иностранцы здорово вписались в состав. Я бы отметил то, что Джозефс и Космачук — это новые ребята для нашей лиги. Ранее они здесь никогда не играли. Всё это говорит о том, что тольяттинский клуб провел хорошую селекцию. Отсюда и выходит текущий командный результат — »Лада" идёт на первом месте Востока", — сказал Бирюков в интервью Allhockey.

Напомним, после вчерашней победы над «Металлургом» подопечные Олега Браташа вышли на первое место в таблице Восточной конференции.