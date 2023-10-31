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18-летний форвард «Трактора» рассказал, в чём ему нужно добавить в первую очередь

18-летний форвард «Трактора» рассказал, в чём ему нужно добавить в первую очередь
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Нападающий «Трактора» и молодёжной сборной России Александр Рыков рассказал, в чём ему нужно добавить в первую очередь.

«Нужно добавлять в физической подготовке. Дядьки постарше уже обросли мясом, и мне надо добавлять в физике, чтобы нормально принимать столкновения. В ВХЛ уже выдерживаю. В начале прошлого сезона тоже были проблемы, но в ходе чемпионата стало лучше получаться. Сейчас пробую в КХЛ.

В КХЛ более мастеровитые игроки, они быстрее думают и быстрее катаются, у них лучше техника рук, и они могут найти и исполнить хороший пас. В этом главное отличие», — сказал Рыков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Рыковым можно прочитать на «Чемпионате».

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